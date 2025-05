VIDEO. Poli remizează acasă cu Metaloglobus în prima manșă a barajului (1-1)

09:50

Preşedintele american Donald Trump a anunţat, miercuri, că Darryl Nirenberg va fi noul ambasador al SUA la Bucureşti. Acesta are o experienţă de 40 de ani şi va continua să susţină interesele SUA la Bucureşti. "Ne va ajuta să consolidăm legăturile noastre cu România, să susţinem parteneriatul nostru militar, să promovăm şi să apărăm interesele [...]