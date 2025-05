Retrospectiva săptămânii prin ochii lui Bihorel: Birtașul știe cum să protejeze Piața Unirii de manifestanți

08:40

A 78-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes și-a desemnat laureații. Marele trofeu Palme d’Or a fost câștigat de regizorul iranian Jafar Panahi, pentru „It Was Just an Accident”, un thriller provocator realizat clandestin. Marele Premiu al Juriului a revenit filmului „Sentimental Value”, o comedie emoționantă regizată de Joachim Trier.