Percheziții în Oradea: O moldoveancă de 52 de ani, acuzată că a exploatat sexual conaționale vulnerabile (FOTO)

Nicolae Hodişan, directorul Direcției pentru Agricultură Bihor, a fost inculpat şi plasat sub control judiciar de DNA Oradea, fiind acuzat că a încheiat ilegal trei contracte de asistență juridică, deși instituția are propriii jurişti și nu primise aprobarea Ministerului Agriculturii. Este al doilea dosar al procurorilor DNA Oradea care îl vizează pe Hodişan după cel în care, pe 26 martie, anchetatorii au percheziţionat sediul Direcţiei pentru Agricultură şi două imobile din Oradea și Sântimreu, aparţinând directorului. În următoarele două luni, Hodişan are accesul interzis în biroul de director executiv.