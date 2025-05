Sorin Grindeanu: Mergem la consultări, nu la negocieri. PSD nu pretinde nimic acum

14:40

Consiliul Național al Audiovizualului a aplicat joi două amenzi, în valoare totală de 15.000 de lei pentru postul de televiziunea Realitatea Plus. Potrivit unui comunicat de presă transmis de CNA, Realitatea Plus a fost sancționată cu 10.000 de lei pentru afirmațiile făcute de Anca Alexandrescu în emisiunile „Culisele statului paralel" din 23 aprilie și „Tu …