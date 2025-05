Donald Trump îl avertizează pe Vladimir Putin: „Se joacă cu focul! Rusia ar trecut prin lucruri foarte rele, dacă nu aș fi fost eu președinte”

14:40

Compania Națională de Investiții Rutiere a transmis, marți, spre publicare în Sistemul Electronic de Achiziții Publice contractele pentru construirea ultimelor trei tronsoane ale Autostrăzii Unirii-A8. ,,Am lansat în licitație ultimele trei tronsoane care întregesc Autostrada Unirii. Având în vedere discuțiile din cadrul întâlnirii pe care am avut-o cu reprezentanții constructorilor, am decis să acordăm încă … Articolul Ultimele trei tronsoane ale Autostrăzii Unirii, lansate în licitație. Valoarea contractelor, estimată la aproape 10 miliarde de lei apare prima dată în Main News.