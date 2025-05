Statul indian Kerala este in alerta dupa ce o nava care transporta marfuri periculoase s-a scufundat in Marea Arabiei

Autoritatile din statul Kerala, situat in sudul Indiei, au emis o alerta dupa ce o nava care transporta petrol si marfuri periculoase s-a scufundat in largul coastei, in Marea Arabiei, iar incarcatura potrivit BBC. Nava MSC ELSA 3, sub pavilion liberian, s-a rasturnat duminica in apropierea orasului Kochi. Toti cei 24 de membri ai echipajului...

