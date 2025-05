Şase ani de Afaceri de la Zero şi primii noştri milionari. Centrul de echitaţie Potcoava din Dâmboviţa se dezvoltă în continuare. „Le pot oferi copiilor mei posibilitatea unor amintiri din copilărie de neînlocuit“

00:15

Industria românească trebuie să evolueze către produse cu valoare adăugată mare, pentru a valorifica complet atuurile şi resursele locale, dar are nevoie şi de securizarea unui lanţ de aprovizionare şi de investiţii în cercetare şi dezvoltare (R&D) pentru a obţine un avantaj competitiv, au fost câteva din concluziile speakerilor prezenţi la evenimentul „Reindustrializarea României 2025. Ce mai producem în ţară?“, organizat de Ziarul Financiar în parteneriat cu Continental, Hidroelectrica şi Smart Reports powered by Bridge to Information.