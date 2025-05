Cum trebuie să procedăm în cazul unei amputații? De ce nu a putut fi replantat antebrațul femeii accidentate la Lețcani

18:20

Un avion de tip Bombardier Challenger 350, încadrat în categoria business jet, a fost surprins duminică, 25 mai 2025, în jurul orei 13, aterizând pe Aeroportul Internațional Iași, după un zbor din Turcia. Zborul a fost monitorizat prin platforma Flightradar24, dar aparatul de zbor figurează cu toate datele marcate ca „N/A" (Not Available).