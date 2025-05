Tocmai a fost anunțat cel mai nou membru al Sistemului Solar!

13:20

După ce săptămâna trecută punea condiţii, acum președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, spune că social-democrații vor participa la discuțiile pentru formarea unui guvern cu un „mandat deschis", fără să pretindă nimic în acest moment. PSD a votat, în ședința Biroului Permanent Național, un nou purtător de cuvânt, în persoana deputatului Florin Manole. Întrebat ce …