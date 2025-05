Au fost create lentilele de contact special concepute pentru vedere nocturnă

13:40

Starul portughez Cristiano Ronaldo a anunțat luni încheierea ‘capitolului’ cu echipa Al-Nassr, într-un mesaj postat pe rețelele de socializare după ultima etapă a campionatului de fotbal al Arabiei Saudite, informează AFP. ‘Acest capitol este închis. Povestea? Încă se scrie. Vă mulțumesc tuturor’, a scris atacantul lusitan pe contul său de Instagram, alături de o fotografie … The post Cristiano Ronaldo și-a anunțat plecarea de la Al Nassr appeared first on spotmedia.ro.