Fondatorul Telegram Pavel Durov a criticat din nou ingerința Franței în alegerile prezidențiale din România, după ce i s-a interzis să călătorească în Norvegia

Sistemul de Garanție Returnare (SGR) are mai puțin de doi ani de la lansare, mai exact un an și jumătate. În ciuda sincopelor de funcționare de pe parcurs, parteneriatul public privat avansează; românii returnează tot mai multe ambalaje de băuturi puse pe piață cu logo-ul RetuRO. Sigur, mai sunt multe de făcut. SGR nu e încă un sistem matur. Nu și-a atins încă potențialul. Nu a ajuns încă un proiect real de economie circulară. Dar nici n-o poate face, dacă o dată la câteva luni apar discuții privind schimbarea modului său de funcționare. Apar idei, unele care împing spre o ajustare radicală a acestui sistem.