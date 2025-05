Horoscop 28 mai 2025. Peștii au multe de făcut și la fel de multe de planificat, dar este bine să aibă răbdare, să nu se grăbească deloc cu concluziile

09:20

Președintele american Donald Trump a declarat, duminică, faptul că politica sa tarifară are ca scop promovarea producției interne de tancuri și produse tehnologice, nu de adidași și tricouri, potrivit Reuters. Vorbind cu jurnaliștii înainte de a se îmbarca în Air Force One, în New Jersey, Trump a spus că este de acord cu declarațiile făcute […]