Dominic Fritz propune reformarea ANI şi ANAF după hotărârea CCR legată de averile demnitarilor

17:20

Victoria electorală a preşedintelui SUA Donald Trump şi înfrângerea liberalilor and #39;este ca un vis and #39;, dar visul europenilor and #39;a fost furat şi deraiat de Bruxelles and #39;, lăsându-i cu un and #39;coşmar and #39;, a declarat premierul ungar Viktor Orban la Conferinţa de acţiune politică conservatoare (CPAC) organizată la Budapesta.