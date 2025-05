S-a inventat ața dentară care poate măsura stresul

11:50

Un tribunal american specializat în probleme de comerț internațional a blocat printr-o hotărâre publicată miercuri așa-numitele taxe vamale "reciproce" de cel puțin 10%, dorite de Donald Trump și impuse tuturor produselor care intră în Statele Unite. Tribunalul a apreciat că doar Congresul are autoritatea de a face acest lucru, notează AFP. Potrivit Comisiei pentru Comerț …