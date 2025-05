Intoxicare si inainte de alegerile din Polonia. Propaganda rusa raspandeste stiri false despre anexarea Ucrainei de Vest de catre Polonia inaintea turului doi a alegerilor prezidentiale

17:20

Franta va interzice fumatul in toate spatiile exterioare accesibile copiilor, inclusiv pe plaje, in parcuri si in statiile de autobuz, a anuntat joi ministra sanatatii si familiei, Catherine Vautrin. Desi este renumita ca tara in care fumatul pe terasele cafenelelor sau pe strazile pietruite este parte din peisajul cotidian, Franta a inasprit progresiv restrictiile privind...