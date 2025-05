Ministrul Economiei: Investiție de urgență de aproximativ 300 de milioane de lei pentru a rezolva situația de fond la Salina Praid

14:50

Intr-o industrie in care fiecare minut conteaza, eficienta echipamentelor este esentiala. De aceea, tot mai multi profesionisti din constructii, agricultura si logistica aleg incarcatoare telescopice noi, dotate cu tehnologii moderne care transforma complet modul in care se lucreaza pe teren. Dar ce anume le face atat de performante comparativ cu modelele mai vechi? In cele […] Articolul Tehnologia din spatele celor mai noi modele de incarcatoare telescopice – ce le face atat de eficiente? apare prima dată în PRESShub.