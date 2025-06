Evenimente organizate de ICR în străinătate și în țară, de Ziua Internațională a Copilului

23:10

Rocanotherworld anunta o noua locatie de desfasurare a celei de-a zecea editii a festivalului: in Iasi, la Barnova, in viile cramei Gramma Wines. Între 19 si 22 iunie 2025, participantii si publicul sunt asteptati sa se bucure de concerte live, activitati recreative si educative, silent disco si multe alte activitati conexe intr-un nou cadru care celebreaza o intoarcere la radacini, ancorarea in natura si care pretuieste sustenabilitatea si sustinerea producatorilor locali.