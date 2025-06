Ce mesaje scria ucigașul Teodorei Marcu de la Insula iubirii la imaginile cu ea și soțul ei. Robert Lupu l-ar fi jignit și pe Alex de-a lungul timpului

14:30

Marilu Dobrescu și Iustin Petrescu nu mai sunt împreună de mai bine de un an. Fiecare are o altă relație, iar influencerița l-a acuzat că a lovit-o într-o seară, după primul an de relație. Creatoarea de conținut susține și că fostul iubit i-a cerut 6.000 de euro pe lună, timp de doi ani, pentru a avea un trai decent.