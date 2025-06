Nicușor Dan, prima întâlnire cu secretarul general NATO. Miza summitului de la Haga – creșterea bugetelor apărării. România, “îngrijorată de securitatea pe termen lung la Marea Neagră și în R. Moldova”

12:10

ICI București a participat în calitate de speaker la conferința Cercetare & Inovare, desfășurată în cadrul eveniment „Bucharest Leaders’ Summit: The Path to 5.0. From Vision To Reality”, care a avut loc în data de 29 mai 2025. Evenimentul a reunit lideri din domeniul cercetării, inovării și administrației publice, oferind o platformă de dialog strategic […] The post Directorul general al ICI București subliniază rolul esențial al cercetării aplicate în transformarea digitală a instituțiilor și societății românești first appeared on caleaeuropeana.ro.