Suedia, indemnata sa interzica adoptiile internationale dupa concluziile incriminatoare ale unei anchete guvernamentale

Analiza virala pe retelele de socializare privind episodul „Calin Georgescu” in politica romaneasca. Iulian Petrea a surprin in profunzime cauzele aparitiei si apoi disparitiei ale acestui politician dubios. „Nici nu era nevoie sa castige. Scopul era altul: sa incurce, sa polarizeze, sa macine increderea in institutiile statului, in partidele reale (bune, rele, dar alese), in...