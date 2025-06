Dan Dungaciu s-a înhăitat oficial cu AUR. Îi leagă simpatia față de Rusia

15:40

FLAGRANT! Asasinatul din cartierul Cosmopolis scoate la iveală disfuncționalități criminale ale statului român, incapabil să protejeze persoane amenințate grav de indivizi periculoși, psihopați sau drogați. Băcăuanul Robert Lupu era cunoscut ca fiind agresiv, predispus la infracțiuni, dar nicio instituție nu l-a oprit să-și terorizeze fosta concubină, s-o urmărească și s-o ucidă. Ordinul de protecție din […] Articolul De la „Insula iubirii” la gloanțele morții. Cum a fost lăsat psihopatul din Onești s-o terorizeze și s-o împuște pe Teodora apare prima dată în Ziariștii.