Când s-au sfârșit banii de la ruși, au fost uitați și „strămoșii” dacopaților

07:30

PSD-iștii au văzut că nu prea au argumente economice care să stea în spatele impozitului progresiv. România are multe venituri salariale (salarii mai mult mici), nu are clasă de mijloc, nu are mulți cu venituri de 3-4 ori mai mari decât venitul mediu net, are o administrație fiscală incompetentă și coruptă, are o legislație fiscală […] Articolul Șmecheria lui Grindeanu apare prima dată în Ziariștii.