Alte patru LIDL Discount, Kaufland, Auchan și Carrefour închise temporar de ANPC. Toate vindeau „produse nesigure”

18:30

Jonathan Joss, actorul în vârstă de 59 de ani care și-a împrumutat vocea unui personaj din sitcomul animat american „King of the Hill”, a fost ucis în San Antonio. Jonathan Joss, starul care a asigurat vocea personajului „John Redcorn” din sitcomul animat „King of the Hill”, a fost împușcat mortal, duminică, a anunțat poliția din […]