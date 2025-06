FOTO Vânătorii de Munte de la Brigada 2 Sarmizegetusa din Brașov, pregătire la Baza Militară de la Cincu. Se antrenează pentru lupta în tranșee și în localități

16:20

Specialiștii de la Tășuleasa Social au amplasat ultima bornă care leagă Brașovul de celebra potecă de drumeție, orașul nostru devenind, astfel, a treia poartă de intrare pe Via Transilvanica. De astăzi Via Transilvanica, celebra „potecă“ de drumeție care străbate România, are o a treia poartă de intrare, la Brașov, astăzi fiind amplasată, în Piața Sfatului, [...]