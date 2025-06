Ministrul Boloș: ”Nu este de joacă renegocierea”. Câte miliarde poate pierde România

14:30

După prima săptămână de discuții cu partidele politice, președintele Nicușor Dan are patru scenarii pe masă pentru formarea noului guvern, susțin surse politice pentru Adevărul. Liderul PNL Ilie Bolojan are șanse mari să devină prim-ministru, deși PSD încearcă să impună fie un premier tehnocrat, fie o nouă rotativă guvernamentală, pe modelul coaliției Nicu și Marcel. […] Articolul Culisele negocierilor pentru formarea noului guvern. Ce șanse are Ilie Bolojan să devină premier apare prima dată în PS News.