Experții europeni ajunși la Praid lucrează deja pe teren. Salvarea minei intră într-o nouă etapă

18:10

Ministrul Mediului, Mircea Fechet, anunţă joi că aproape 1 miliard PET-uri au fost colectate şi returnate, de la începutul acestui an, prin Sistemul Garanţie – Returnare (SGR) "Aproape 1 miliard PET-uri au fost colectate şi returnate, de la începutul acestui an, prin Sistemul Garanţie – Returnare (SGR). Avem unul dintre cele mai eficiente instrumente pentru […]