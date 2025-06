Tanczos Barna: „România a primit astăzi un ultim SEMNAL: trebuie luate măsuri urgente pentru a reduce deficitul bugetar la nivelul asumat”

15:50

Festivalul Beach Please! 2025, organizat pe o suprafață de 21 de hectare, în Costinești, va include și cea mai mare scenă montată vreodată în Europa. Cel mai fierbinte eveniment de pe litoralul românesc din acest an, Festivalul Beach Please, desfășurat în perioada 9 – 13 iulie 2025, se întinde pe 6 hectare de pavele, locația […]