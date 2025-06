BIHOREANUL | Primăria Oradea vrea să evacueze un ordin călugăresc catolic de care nu s-a atins nici regimul comunist

20:10

Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) și University of Meaning / Universidad del Sentido, universitate internațională care funcționează sub autoritatea Statului Vatican, au semnat miercuri, 4 iunie, un nou acord de colaborare, a anunțat SNSPA. Documentul a fost semnat, la Vatican, de către prof. univ. dr. Remus Pricopie, rectorul SNSPA, prof. univ. dr. […] Articolul Un nou program de masterat, lansat de SNSPA și University of Meaning, universitate care funcționează sub autoritatea Statului Vatican apare prima dată în PRESShub.