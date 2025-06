Teama de pierderi financiare depăşeşte grijile legate de sănătate în 2025

13:50

Ţara noastră are potenţialul de a atrage capital internaţional semnificativ, însă doar printr-un cadru legal clar, stabil şi coerent, avertizează investitorii străini, conform unui comunicat emis redacţiei. Mesajul a fost transmis în cadrul conferinţei and #8222;Foreign Investments in Romania - Legal Challenges and Opportunities and #8221;, organizată de Camera de Comerţ Elveţia-România (CCE-R) în parteneriat cu Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa (CCINA), cu sprijinul Ambasadei Elveţiei în România.