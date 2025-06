UE reafirmă că and #8222;Rusia este agresorul and #8221; în războiul din Ucraina, după declaraţiile controversate ale lui Trump

17:00

Rusia şi-a descris din nou războiul cu Ucraina drept un conflict and #8222;existenţial and #8221;, după ce a efectuat noi bombardamente masive în cursul nopţii, soldate cu cel puţin 3 morţi, and #8222;un răspuns and #8221;, potrivit Moscovei, la recentele atacuri ucrainene de amploare care i-au distrus bombardiere strategice, o operaţiune botezată de Kiev and #8222;Pânza de păianjen and #8221;.