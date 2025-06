Mihai Bundoi, Philip Morris România: Pentru a eradica fumatul, politicile tradiționale de control al tutunului trebuie completate cu abordări pragmatice

09:50

Am avut un an greu, în care politicienii s-au aflat în prim-plan, în care reformele au fost amânate, în care România a stagnat din toate punctele de vedere. A sosit momentul să trecem de la vorbe la fapte. Timp de un an de zile am fost asaltați de propuneri ,,reformiste’’, de idei fanteziste, de soluții […]