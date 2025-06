Situația de la Salina Praid: Se extinde monitorizarea calității apei pe râuri până la granița cu Ungaria

13:40

Un traseu care conectează 18 localităţi din judeţul Braşov a fost inclus în Via Transilvanica, traseul turistic care poate fi parcurs pe jos, cu bicicleta sau călare şi care are 1400 de kilometri. Tronsonul din Braşov inclus în acest traseu porneşte din Viscri şi are o lungime de 170 de kilometri. „Via Transilvanica are, de […]