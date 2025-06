Simona Halep l-a întâlnit pe Papa Leon al XIV-lea: „Un moment care va rămâne mereu în inima mea”

17:10

Un vis născut în România devine realitate europeană. Ediția din acest an a festivalului Beach, Please! marchează o bornă istorică: este oficial cel mai mare festival de muzică din Europa, cu un trafic total estimat la peste 500.000 de persoane pe parcursul celor cinci zile. Organizat pe o suprafață de […] Articolul Pe litoralul românesc se construiește un nou oraș: Beach, Please! Aici se organizează cel mai mare festival de muzică din Europa a aparut prima oara pe Constanta 100%.