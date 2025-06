Trump spune ca ar fi mai bine ca Ucraina si Rusia sa se „lupte o vreme”

Donald Trump a declarat ca ar putea fi mai bine sa lase Ucraina si Rusia sa „lupte o vreme” decat sa urmareasca o pace imediata, in conditiile in care cancelarul german Friedrich Merz l-a indemnat sa intensifice presiunea asupra Rusiei, potrivit The Guardian. In timpul intalnirii de la Biroul Oval, Trump si-a exprimat indoielile cu...

