Pentru PSD, ultimul an nu a însemnat nimic, în timp ce România nu mai are de ales

10:50

Peste 450 de percheziții domiciliare sunt efectuate joi, 5 iunie, în cadrul Operațiunii Jupiter, o amplă acțiune a Poliției Române coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Descinderile au loc în întreaga țară, în dosare care vizează o gamă largă de infracțiuni economico-financiare și judiciare. Infracțiuni investigate: de la evaziune … The post Desfășurare masivă de forțe în Operațiunea Jupiter: 455 de percheziții în dosare de evaziune appeared first on spotmedia.ro.