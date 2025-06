FCSB anunță că dă CSA Steaua în judecată: Cere despăgubiri uriașe

21:30

UTA Arad a anunțat, joi, numirea unui nou antrenor principal. Printr-un comunicat, UTA Arad a oficializat numirea lui Adrian Mihalcea (49 de ani) ca antrenor, în locul lui Mircea Rednic. Mihalcea a promovat-o și a salvat-o de la retrogradare, în sezoane consecutive, pe Unirea Slobozia, de unde a plecat recent. „Clubul nostru are plăcerea de … The post UTA Arad are un nou antrenor appeared first on spotmedia.ro.