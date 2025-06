AFP: Militari americani au ajuns în Panama pentru exerciţii de apărare a canalului

20:10

Preşedintele american Donald Trump a salutat atacul surpriză cu dronă al Ucrainei împotriva unor baze aeriene strategice ruseşti, în weekend, pe care l-a catalogat - în privat - drept and #8221;puternic and #8221; şi and #8221;dat naibii and #8221; ( and #8221;badass and #8221;).