O firmă din Neamţ în competiţie pentru tronsonul 2 din Autostrada Unirii

Zile libere de Rusalii din 2025 Duminica Rusaliilor are loc în a șaptea duminică după Paște și, în acest an, se sărbătorește pe 8 iunie. Este cunoscută și sub denumirile de Cincizecime sau Coborârea Sfântului Duh După minivacanța de 1 Mai, românii se pregătesc pentru o nouă serie de zile libere cu ocazia Rusaliilor, în luna iunie. Sărbătoarea Rusaliilor […] Articolul Zile libere Rusalii 2025. Când pică şi cât durează noua minivacanţă pentru bugetari apare prima dată în Monitorul de Neamț.