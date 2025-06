ACT cere reforme bazate pe transparenţă şi echitate şi critică reprezentarea României la summitul NATO

12:10

Ministrul israelian al Apărării Israel Katz acuză Iranul de încălcarea and #8221;totală and #8221; unei încetări a focului and #8221;declarată and #8221; de către preşedintele american Donald Trump şi anunţă că a ordonat represalii and #8221;în centrul Teheranului and #8221;