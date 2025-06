Ministrul Emil Hurezeanu a discutat cu secretarul general al OSCE despre asigurarea stabilității și securității pe continentul european

12:30

Alegerile parlamentare din toamna acestui an din Republica Moldova reprezintă o țintă pentru acțiunile de război hibrid ale Federației Ruse, a avertizat miercuri șefa diplomației europene, Kaja Kallas. Declarațiile au fost făcute în cadrul celei de-a noua reuniuni a Consiliului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, desfășurată la Bruxelles, cu participarea Înaltului Reprezentant al […] The post UE extinde “mandatul și amploarea” misiunii în R. Moldova pentru a contracara războiul hibrid al Rusiei. Kaja Kallas: Alegerile parlamentare vor fi o țintă first appeared on caleaeuropeana.ro.