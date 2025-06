Se schimba regulile privind utilizarea bateriilor externe in avioane

08:20

Senatorul columbian Miguel Uribe, un potential candidat la presedintie, a fost impuscat sambata la Bogota, potrivit guvernului si partidului sau, in timp ce sotia sa a declarat ca acesta se lupta pentru viata in spital, potrivit Reuters. Senatorul in varsta de 39 de ani, care a fost impuscat in timpul unui eveniment de campanie in...