VIDEO: Duel McLaren! Liniuță între McLaren P1 și McLaren 750S

În toamna anului trecut, celebrul trio de prezentatori Jeremy Clarkson, Richard Hammond și James May au prezentat ultimul lor episod împreună al emisiunii The Grand Tour. Totodată, cei 3 prezentatori au pus capăt colaborării dintre ei după mai bine de 20 de ani de prezentare a emisiunii Top Gear și apoi a seriei produse de compania americană Amazon.Deși cei mai faimoși prezentatori auto din istorie s-au retras, emisiunea The Grand Tour va intra în al 7-lea sezon cu...