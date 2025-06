Ultimul meci al unei zeițe moderne

15:50

Naționala României nu mai are decât 2 la sută șanse de a termina grupa preliminară pe primul loc, care duce direct la Campionatul Mondial din 2026. Dar și pentru a prinde a doua poziție avem mari emoții, distanța față de Bosnia-Herțegovina mărindu-se!Statisticienii de la Football Meets Data au mai calculat că, în condițiile în care nu terminăm în Top 2 grupa și vom ajunge la baraj pe ruta de Liga Națiunilor (din postura de câștigătoare de serie în Liga C), am ...