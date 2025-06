Marele rival al lui David Popovici s-a răzgândit. Nu se retrage și va fi un mare pericol pentru român la Campionatele Mondiale

15:40

Președintele american Donald Trump a lăsat să se înțeleagă că Ucraina ar fi provocat ultimele atacuri aeriene lansate de Rusia. Într-un schimb de replici cu jurnaliștii aflați la bordul Air Force One, Trump a comentat că acțiunile Kievului i-au oferit președintelui rus Vladimir Putin „un motiv” pentru a bombarda Ucraina, scrie The Kyiv Post. Întrebat … The post Trump, o nouă poziție controversată: Sugerează că Ucraina a provocat bombardamentele rusești appeared first on spotmedia.ro.