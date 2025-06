Gigi Becali a sfinţit Calea Victoriei după parada Pride

17:50

Preşedintele Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas, a declarat că atacul Hamas din 7 octombrie 2023 împotriva Israelului a avut un and #8222;impact strategic semnificativ and #8221; şi a contribuit la atingerea unor and #8222;obiective importante and #8221;, potrivit Jerusalem Post, care relatează cele ce urmează.