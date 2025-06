Tragedie în Bihor: Un copil de 5 ani care era la scăldat a murit înecat

13:30

De Ziua Mondială Art Nouveau, palatele Oradiei vor prinde și mai multă culoare sub proiecții luminoase și de tip video mapping, iar jazz-ul interbelic va răsuna în noapte. Ediția din acest an are ca temă „Culoarea”, va pune în valoare clădiri emblematice ale orașului, apreciate de localnici și turiști deopotrivă, programând totodată tururi ghidate și ateliere de creație.