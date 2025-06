Greta Thunberg, reținută de armata israeliană pe o navă cu ajutoare pentru Gaza: „Am fost răpiți în apele internaționale | VIDEO

20:00

Un nou studiu publicat în revista Neurology atrage atenția asupra unui factor genetic comun care ar putea dubla riscul de demență la bărbați, potrivit News.ro. Cercetarea oferă perspective promițătoare pentru testarea genetică personalizată și potențiale intervenții preventive. Varianta genetică H63D Studiul a folosit date din cercetarea ASPREE (ASPirin in Reducing Events in the Elderly) pentru […]