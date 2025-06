Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

03:30

Toate componentele Centrului de Presă Basilica sunt așezate sub ocrotirea Preasfintei Treimi, onorând numele trinitar purtat de radioul și de televiziunea Patriarhiei Române. În același duh, cotidianul Patriarhiei este pus sub semnul luminii, iar agenția de știri, ca și întregul centru, sub numele latin al Bisericii – Basilica. Aceste nume arată direcțiile de lucru și…