Fico: Slovacia va bloca sancţiunile UE împotriva Rusiei dacă aduc atingere intereselor sale naţionale

21:50

Acesta este al treilea articol din seria celor dedicate restructurării politicii externe românești. În primul am motivat nevoia ca Ministerul Afacerilor Externe să își recâștige rolul în organizarea administrativă a statului. În cel de-al doilea am analizat de unde pornește politica externă românească și decalajele pe care le are de recuperat. În continuarea acestuia, articolul de față propune câteva direcții de dezbatere pornind de la întrebarea „ce vrea România într-o lume în schimbare”. Este o întrebare la care oficialii responsabili de politica noastră externă ar trebui să reflecteze și să răspundă, dacă vrem să ieșim din inerție și să formulăm obiective pragmatice și creative, adaptate noii realități.