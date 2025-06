Referendum in Italia cu slabe sanse de reusita. Stanga vrea ca cerintele pentru obtinerea cetateniei sa fie relaxate

13:50

Sarbatoarea Rusaliilor, cunoscuta si sub numele de Cincizecime, este celebrata in acest an pe 8 iunie, la 50 de zile dupa Paste. Pentru crestini, Pogorarea Sfantului Duh are o semnificatie deosebita, fiind momentul nasterii Bisericii si inceputul unei noi etape, aceea a misiunii active de propovaduire in lume a mesajului apostolic. In satele din Transilvania,...